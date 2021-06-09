كازاخستان تسجل 1000 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

سجلت السلطات الصحية في جمهورية كازاخستان، اليوم الأربعاء، 1000 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 396 ألفا و832 حالة.

وذكرت وزارة الصحة الكازاخية في بيان نقلته وكالة أنباء "كازينفورم" الكازاخية، أن البلاد سجلت في الوقت ذاته 1847 حالة شفاء تام من المرض، ليرتفع إجمالي حالات التعافي في البلاد إلى 370 ألفا و871 حالة.

وأضافت الصحة الكازاخية أن عدد مرضى كوفيد الذين يخضعون للعلاج بلغ حتى الآن أكثر من 44 ألف مريض، منهم 7 آلاف و640 مريضا يتلقون العلاج داخل المستشفيات، ومنهم أيضا 538 في حالة حرجة.

أما على صعيد اللقاحات المضادة للجائحة في الدولة الواقعة بوسط قارة آسيا، فقد أكدت وزارة الصحة أن أكثر من مليوني شخص في البلاد قد تلقوا الجرعة الأولى من هذه اللقاحات.