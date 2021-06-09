وزير المالية: مصر من الدول القليلة التي حققت فائضا رغم جائحة كورونا

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن مصر من الدول القليلة التي حققت فائضًا رغم جائحة كورونا، وذلك على الرغم من أن الناتج المحلي لم يستعد عافيته حتى الآن.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامي لميس الحديدي على شاشة «on e»، مساء الثلاثاء، أن الدولة قادرة على تلبية احتياجاتها على الرغم من الآثار المرتبة على أزمة كورونا، والتي من بينها فقد إيرادات بقيمة 200 مليار جنيه العام الماضي و170 مليار جنيه هذا العام.

وأشار إلى أن أغلب دول العالم تعرضت لزيادة في الدين الخارجي بنسب تصل إلى 30% نتيجة غياب الإيرادات مع الحاجة إلى مبالغ معينة للإنفاق على الاحتياجات، وهو ما يرفع نسبة الدين.

وأوضح أن أزمة كورونا فرضت إنفاقًا لم يكن لينفق من دون الجائحة، ضاربًا المثل بأنه لا يمكن رفض طلب لوزارة الصحة والسكان من أجل شراء اللقاحات وسد احتياجات المستشفيات، والأطقم التي تعمل على مدار الساعة، وتحتاج أموالًا لمواجهة الظروف الاستثنائية على الصعيد الصحي.

وتابع: «هذه الظروف فرضت على الدولة إنفاقًا لم يكن سينفق لولا أزمة كورونا، بالإضافة إلى خسارة إيرادات لم تكن ستُفقد من دون الأزمة، كما أن الناتج المحلي كان تنتظره أوضاع أفضل بكثير من دون الأزمة».

في سياق متصل، توقع «معيط»، وصول الشريحة الثانية من القرض الأخير من صندوق النقد الدولي خلال شهر يونيو الجاري، مؤكدًا أنه لا يُعرف الموعد الدقيق باعتبار أن إرسال الدفعات ينظمها صندوق النقد الدولي وفقًا لجدول اجتماعاته.

يُشار إلى أن الاقتصاد المصري حقق نموًا خلال الربع الثالث من العام الجاري 2021/2020 ليبلغ نحو2,9%، وليسجل متوسط معدل النمو خلال الأشهر التسعة الأولى من العام نحو 1,9٪، مقارنة بـ 5,4% في الفترة المماثلة من العام الماضي.

كما توقع البنك الدولي ارتفاع نمو الاقتصاد المصري خلال عامي 2022 و2023.