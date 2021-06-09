طلاب في إعدادية المنيا يشتكون من صعوبة امتحان الدراسات الاجتماعية

اشتكى طلاب بالشهادة الإعدادية بالمنيا من صعوبة مادة الدراسات الاجتماعية، والتي جاءت معظمها مقالية، وغير مباشرة وبها مصطلحات لم ترد بكتب المدرسة، وظهور أوراق امتحانات مسربة.

وقالت الطالبة نها حسين، بلجنة مدرسة السادات، إن امتحان الدراسات جاء غير متوقع وغير مباشر، وجاء بمعاني مصطلحات، لم يسمعها الطالب من قبل حيث لم تكن هناك مدارس بسبب كورونا، وبالتالي فقد كان الطالب محصورًا بين كتاب المدرسة بما فيه من مصلحات وتعريفات، وبين الكتب الخارجية مثل تعريف القرن، بدلًا من ذكر العام، كما جاء في السؤال الثالث نقطة1 و3.

وأضاف الطالب خالد علي شحاتة، بلجنة مطاي، أن الامتحان معظمه مقالي، وأنه أصيب بتحطم أعصابه بسبب الأوراق المسربة والمنسوبة للمادة، ورفضهم التعامل معها وبين أسئلة مقالية بنسبة كبيرة، فالسؤال الأول جغرافيا ثلاث نقاط وبكل نقطة 4 أسئلة بينهم "بم تفسر، وما النتائج المرتبة على مثل السؤال الثاني والثالث والرابع".

من جانبه أعلن محمد فؤاد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، أن غرف عمليات المديرية لم تتلق أية شكوى رسمية، وأن هناك تعليمات للموجهين بمراعاة الطالب، وأن تكون الأسئلة مباشرة، ولم ترد أسئلة خارج المقرر، بل هي تعريفات دارجة، وعندما تختلف الآراء يتم مراعاة مصلحة الطالب أولًا.

فيما حضر 102 ألف طالب وطالبة، امتحان الدراسات الاجتماعية، داخل 546 لجنة عامة، بـ9 إدارات تعليمية من العدوة شمالًا حتى دير مواس جنوبًا، وسط إجراءات أمنية، ووقائية مشددة.

وشكل المهندس محمد فؤاد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، 10 غرف عمليات لمتابعة سير الامتحانات، حيث يختتم الطلاب الامتحانات الخميس بمادة العلوم.

وفي محاولات لمنع التسريب أعلنت مديرية التربية والتعليم في المنيا، اليوم، تنفيذ ضوابط جديدة اليوم الأربعاء ، تتعلق بتوزيع أوراق أسئلة الشهادات الإعدادية على لجان الامتحانات، منها إلغاء التسليم الإداري المبكر، واستبداله برئيس اللجنة العامة بكل مدرسة، لمنع التسرب، وذلك في أعقاب تداول أوراق أسئلة مادتي الإنجليزي والجبر والإحصاء بمركزي المنيا، والعدوة.

كما شملت الإجراءات الجديدة، قيام مسؤول الأمن بكل إدارة تعليمية، باستلام المظاريف من الكنترول الرئيسي، وتوزيعه بمقر الإدارة على رؤساء اللجان، بهدف عدم تعرض المظاريف للفض قبل موعد الامتحان.

وشدد المهندس محمد فؤاد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، على استمرار أعمال لجنة فتح مظروف الأسئلة "فتح وغلق المظروف" تتكون من رئيس اللجنة، والمراقب الأول، وأعضاء الكنترول، على أن يفتح المظروف بمعرفتهم، وبحضور جميع الأعضاء بموجب محضر فتح المظروف، وقبل بدء الامتحان مباشرة.