المفوضية الأوروبية تتخذ إجراء قانونيا ضد ألمانيا على صلة بحكم يتعلق بالبنك المركزي الأوروبي

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أعلنت المفوضية الأوروبية أنها ستتخذ إجراء قانونيا ضد ألمانيا على خلفية حكم يتجاهل سيادة قانون الاتحاد الأوروبي يتعلق ببرنامج تحفيز للبنك المركزي الأوروبي.