 المفوضية الأوروبية تتخذ إجراء قانونيا ضد ألمانيا على صلة بحكم يتعلق بالبنك المركزي الأوروبي - بوابة الشروق
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المفوضية الأوروبية تتخذ إجراء قانونيا ضد ألمانيا على صلة بحكم يتعلق بالبنك المركزي الأوروبي

بروكسل (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 9 يونيو 2021 - 12:39 م | آخر تحديث: الأربعاء 9 يونيو 2021 - 12:39 م

أعلنت المفوضية الأوروبية أنها ستتخذ إجراء قانونيا ضد ألمانيا على خلفية حكم يتجاهل سيادة قانون الاتحاد الأوروبي يتعلق ببرنامج تحفيز للبنك المركزي الأوروبي.


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