الولايات المتحدة تحقق في مصدر تسريب سجلات ضريبية لمليارديرات أمريكيين

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قالت هيئة الضرائب الأمريكية الثلاثاء إنها تحقق في تسريب سجلات ضريبية لأغنى أغنياء البلاد، بمن فيهم جيف بيزوس وإيلون ماسك، ضمن تقرير إعلامي.

وقال رئيس هيئة الإيرادات الداخلية، تشارلز ريتيج، أمام لجنة المالية بمجلس الشيوخ: "لا أستطيع التحدث عن أي شىء فيما يتعلق بدافعى ضرائب محددين".

وأضاف: "أستطيع أن أؤكد أن هناك تحقيقا فيما يتعلق بالادعاءات بأن مصدر المعلومات الواردة في هذا المقال جاء من هيئة الإيرادات الداخلية".

وقال متحدث باسم وزارة الخزانة الأمريكية إن الكشف غير المصرح به عن معلومات حكومية سرية غير قانوني.

ونشرت منظمة "برو بابليكا" ومقرها نيويورك وتنتج تقارير إعلامية استقصائية، تقريرا قالت إنه يستند إلى "مجموعة هائلة من معلومات مصلحة الضرائب التي تبين كيف أن أصحاب المليارات مثل جيف بيزوس وإيلون ماسك ووارن بافيت يدفعون القليل من ضريبة الدخل مقارنة بثروتهم الهائلة".

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي في مؤتمر صحفي: "أي كشف غير مصرح به لمعلومات حكومية سرية من جانب شخص لديه حق الوصول هو أمر غير قانوني، ونحن نأخذ هذا الأمر على محمل الجد".