كولومبيا تخطف تعادلا ثمينا أمام الأرجنتين في تصفيات المونديال

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سقط المنتخب الأرجنتيني في فخ التعادل (2 - 2) أمام كولومبيا، بالمواجهة التي أقيمت صباح اليوم الأربعاء، ضمن منافسات تصفيات كأس العالم 2022.

وافتتح كريستيان روميرو التسجيل للأرجنتين في الدقيقة 3 ثم أضاف لياندرو باريديس الهدف الثاني للتانجو في الدقيقة 8.

وقبل نهاية الشوط الأول تعرض إيميليانو مارتينيز حارس مرمى الأرجنتين لإصابة قوية خرج على إثرها من ملعب المباراة ودخل ماركسين بدلا منه.

وتمكن لويس مورييل من تقليص الفارق لكولومبيا عند الدقيقة 51 من ركلة جزاء. وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع استطاع ميجيل بوخا أن يسجل للمنتخب الكولومبي الهدف الثاني ويخطف تعادلا ثمينا لرفاق أوسبينا.

ورفع المنتخب الأرجنتيني رصيده للنقطة 12 في المركز الثاني، فيما ارتفع رصيد المنتخب الكولومبي للنقطة 8 في المركز الخامس.