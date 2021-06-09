الاتحاد الأوروبي: المنتجات التي تم الاستيلاء عليها من خلال القرصنة زادت خلال الجائحة

قال مكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية، اليوم الثلاثاء، إن المجرمين استفادوا من الجائحة بزيادة المنتجات التي يتم الاستيلاء عليها من خلال القرصنة ويتم بيعها عبر الإنترنت.

وجاء في بيان صادر عن المكتب أن المجرمين استغلوا انعدام الأمن عند الناس خاصة فيما يتعلق بالأدوية واللقاحات الجديدة، وذلك ببيع الأدوية التي يتم الاستيلاء عليها من خلال القرصنة مثل المضادات الحيوية والمسكنات والكمامات المزيفة.

وذكر البيان إن نحو 8ر6% من واردات الاتحاد الأوروبي التي تبلغ قيمتها نحو 121 مليار يورو (147 مليار دولار) هي منتجات مزيفة، مؤكدا أن المنتجين يفقدون المليارات وتحدث خسائر في الوظائف بسبب ذلك.

وارتفعت مخاطر شراء المستهلكين للسلع المزيفة عبر الإنترنت بشكل عام. وتم تداول أدوية مزيفة قيمتها حوالي 4 مليارات يورو على مستوى العالم.

وقال مكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية إن المنتجات المزيفة يمكن أن تشمل أي شيء تقريبًا- مستحضرات التجميل والألعاب والخمور والأجهزة الإلكترونية والملابس أو حتى المبيدات الحشرية والأسمدة، مضيفا أن هذه البضائع يكون لها مخاطر صحية وأمنية شديدة على المستهلكين، خاصة بسبب المواد الكيميائية.

ولدى حوالي 33% من الأوروبيين شكوك فيما إذا كان المنتج الذي اشتروه أصليا.

وقال المكتب إن المنتجات التي يتم الاستيلاءعليها من خلال القرصنة زادت أيضا فيما يتعلق بالسلع الرقمية مثل المواد التي يتم بثها، وجنى المجرمون من خلال ذلك حوالي مليار يورو سنويا.

كما أن هناك أدلة متزايدة على أن هناك صلة بين القرصنة وجرائم أخرى مثل الاتجار بالمخدرات أو بالبشر وجرائم الإنترنت والاحتيال.

ودعا كريستيان أركامبو، المدير التنفيذي للاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية إلى اتخاذ إجراءات حاسمة ومنسقة ضد مثل تلك الجرائم.