بايدن يزور أوروبا في أول جولة خارجية له كرئيس لأمريكا

من المقرر أن يصل جو بايدن إلى أوروبا، اليوم الأربعاء، في أول جولة خارجية له كرئيس للولايات المتحدة.

وسيلتقي الرئيس والسيدة الأولى، جيل بايدن بجنود أمريكيين في مقاطعة "سوفولك" الإنجليزية، في أول جولة خارجية لهما منذ أن تولى بايدن السلطة في يناير الماضي.

ومن المقرر أن يلتقي بايدن غدا الخميس مع رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، بالقرب من مقاطعة كورنوال، حيث تعقد قمة مجموعة السبع من الجمعة حتى الأحد المقبلين.

وعلى هامش القمة، من المتوقع أن يلتقي بايدن مع المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل بين زعماء آخرين في مجموعة السبع.

وفي نهاية زيارتهما إلى بريطانيا، ستستقبل الملكة اليزابيث الثانية، الرئيس الأمريكي والسيدة الأولى في قلعة "ويندسور" بالقرب من لندن يوم الأحد المقبل.

ويعتزم بايدن أن يحضر يوم الإثنين المقبل قمة حلف شمال الأطلسي "ناتو" في بروكسل، حيث من المقرر أن يعقد اجتماعا رفيع المستوى مع ممثلي الاتحاد الأوروبي في اليوم التالي.

ومن المتوقع أن يعقد بايدن، يوم الأربعاء المقبل، قمة يترقبها العالم بشغف مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قبل أن يعود الرئيس الأمريكي إلى واشنطن.

وقال البيت الأبيض إن "هذه الجولة سوف تسلط الضوء على التزام أمريكا بحشد ديمقراطيات العالم، والعمل معا لتشكيل قواعد الطريق للقرن الـ21 والدفاع عن قيمنا ومعالجة أكبر التحديات في العالم".