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عرضت فضائية «روسيا اليوم»، صباح الأربعاء، مقطع فيديو يرصد تصدي الدفاعات الجوية السورية لعدوان إسرائيلي استهدف العاصمة دمشق.
وشهدت العاصمة السورية دمشق، خلال الساعات الماضية، دوى انفجارات، وسط تحليق كثيف للطيران الحربي.