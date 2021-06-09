 بالفيديو.. تصدي الدفاعات الجوية السورية لعدوان إسرائيلي استهدف دمشق - بوابة الشروق
الأربعاء 9 يونيو 2021 3:12 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تقدمت للحصول على لقاح كورونا أو حصلت عليه بالفعل؟

النتـائـج تصويت

بالفيديو.. تصدي الدفاعات الجوية السورية لعدوان إسرائيلي استهدف دمشق

نور رشوان
نشر في: الأربعاء 9 يونيو 2021 - 1:02 م | آخر تحديث: الأربعاء 9 يونيو 2021 - 1:02 م

عرضت فضائية «روسيا اليوم»، صباح الأربعاء، مقطع فيديو يرصد تصدي الدفاعات الجوية السورية لعدوان إسرائيلي استهدف العاصمة دمشق.

وشهدت العاصمة السورية دمشق، خلال الساعات الماضية، دوى انفجارات، وسط تحليق كثيف للطيران الحربي.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك