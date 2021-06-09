البحرية الأمريكية تستخدم طائرة بدون طيار للتزود بالوقود في الجو للمرة الأولى

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استخدمت القوات البحرية الأمريكية طائرة بدون طيار لتزويد طائرة مقاتلة بالوقود فى الجو "لأول مرة على الإطلاق".

جاء ذلك بحسب بيان للقوات البحرية الأمريكية نقله موقع أكسيوس الأمريكي اليوم الأربعاء.

وذكر "أكسيوس" أن هذه التجربة تُظهر أنه يمكن الآن استخدام الطائرات بدون طيار في مهام تتجاوز مهام الاستطلاع أو أهداف الرماية، مما يسمح باستخدام الطائرات المقاتلة المكلفة لعمليات أخرى.

وأوضح أن الطائرة بدون طيار من طراز "إم كيو – 25 ستينجراي" من إنتاج شركة بوينج.

واتصلت الطائرة بدون طيار بطائرة مقاتلة "إف/إيه-18 سوبر هورنت" عبر خرطوم ونقلت وقودا إلى المقاتلة بينما كانت تحلق فوق الغرب الأوسط يوم الجمعة الماضي، وفقا للبيان.