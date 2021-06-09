منه شلبي تنشر صورة تجمعها بـ حنان ترك: وحشتيني أوي

نشرت الفنانة منه شلبي صورة تجمعها بصديقتها الفنانة المعتزلة حنان ترك، وذلك عبر حسابها الرسمي على تويتر.



وعلقت شلبي: "وحشتيني أوي ودائما في القلب يا حب".

جدير بالذكر أن الفنانة حنان ترك اعتزلت الفن عام 2012، رغم أنها قامت بالتمثيل في عدد من الأعمال الفنية وهي ترتدي الحجاب، لكنها قالت في إحدى لقاءاتها التليفزيونية إنها تعيش صراعًا داخليًا لأن الفن يتعارض مع الحجاب، وأنها تسعى لإرضاء ربها، وأنها تتمنى اعتزال الفن، لتعلن بعدها اعتزالها الفن نهائيا.



وقدمت ترك، مجموعة من الأعمال الفنية المتميزة في السينما والتليفزيون منها فيلم تيتو، وجاءنا البيان التالي، وأحلى الأوقات، ومسلسل أوبرا عايدة، وأولاد الشوارع وأخت تريز.







وحشتيني اوي و دائما في القلب يا حب ❤️❤️❤️❤️❤️ pic.twitter.com/5rW98q7svE — Menna Shalaby (@Menna_Shalaby) June 9, 2021