مسؤول: بنجلاديش تراقب استخدام تطبيق تيك توك فى تجارة الجنس

ذكر مسؤول اليوم الأربعاء أن بنجلاديش بدأت مراقبة الأشخاص الذين يستخدمون منصة "تيك توك" المعنية بمشاركة مقاطع الفيديو، بعدما داهمت قوات الأمن عصابة تهريب تغوي الفتيات بتجارة البغاء في الهند المجاورة باستخدام المنصة.

وقال المتحدث باسم فرقة العمل السريعة لمكافحة الجرائم: "جاري عن كثب مراقبة عدد كبير من مستخدمي تيك توك المشتبه بضلوعهم في أنشطة إجرامية".

وأضاف أن المراقبة بدأت بعدما ألقي القبض على تسعة أعضاء من عصابة عابرة للحدود مثيرة للريبة، بناء على مزاعم بتهريب النساء والفتيات إلى البلد المجاور باستخدام التطبيق.

وتابع أن المهربين يستخدمون التطبيق لاصطياد الفتيات بعرض عليهم مبدئيا أن يصبحن عارضات على تيك توك وفي النهاية تهريبهن إلى لاستغلالهن في تجارة الجنس في الهند باسم وظائف أفضل هناك.

جاءت عمليات القبض على أفراد العصابة، بعدما رفعت فتاة تمكنت من الهرب من الهند والعودة إلى بنجلاديش، دعوى لدى الشرطة في دكا وبعد انتشار مقطع مصور لاعتداء جنسي على فتاة بنجلاديشية أخرى /22 عاما/ بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي الشهر الماض.