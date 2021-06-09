صحة الأقصر ترفع درجة استعدادها لاستقبال الإجهاد الحراري وضربات الشمس

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالأقصر رفع درجة الاستعداد القصوى، لمواجهة الارتفاع في درجات الحرارة مع توافر جميع المستلزمات والأدوية الخاصة بضربات الشمس في المستشفيات بجميع مراكز المحافظة.



وأكدت المديرية أن جميع المستشفيات جاهزة لاستقبال حالات الإجهاد الحراري، مشيرةً إلى أنه تم التنبيه على جميع المستشفيات باستقبال أي حالة تعاني من إنهاك حراري أو ضربة شمس وعلاجها فورا،

كما تم التنبيه على مديرى الإدارات الصحية بتجهيز جميع وحدات طب الأسرة بجميع مناطق المحافظة على أن تكون على أهبة الاستعداد لاستقبال أي حالة طوال فترة النهار.



وتابعت المديرية: "جميع المستشفيات جاهزة حيث يوجد غرف مكيفة باستقبال جميع المستشفيات وبها تمريض مدرب للتعامل مع مثل هذه الحالات، كما تم التأكد من توافر مخفضات الحرارة والمحاليل الخاصة بعلاج الإجهاد الحراري وضربات الشمس".