إف بي آي يعلن نجاح العملية درع طروادة لاختراق شبكات الجريمة المنظمة داخل وخارج الولايات المتحدة

أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "إف بي آي"، نجاح عملية كبرى لتعقب واصطياد عناصر شبكات الإجرام المنظم في الولايات المتحدة وخارجها، واعتبر المكتب أن العملية هي "إنجاز تاريخي يسجل في سجل الإنجازات الحافل للمكتب" الذي يعد أقدم جهاز لإنفاذ القانون في الولايات المتحدة.

وكشف بيان صادر عن "إف بي آي"، عن مسمى العملية التي رفع عنها غطاء السرية بعد أن تحقق الهدف منها وهو "درع طروادة" وقال إنها عملية لردع شبكات الإجرام المنظم، معتبرا أن نجاح العملية هو نقطة تحول في تاريخ عمليات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة.

وبحسب البيان، بدأ تنفيذ عملية درع طروادة سرا في العام 2018 وشارك فيها 9000 ضابط ومحلل معلومات وخبير اتصالات في الولايات المتحدة و18 دولة حول العالم، واستطاعت العملية الإيقاع بشبكات اتصال منظمات للإجرام المنظم في الولايات المتحدة والدول المتعاونة معها في تنفيذ تلك العملية الأمنية المشتركة.

وكشف البيان كذلك عن أن غرفة عمليات تنفيذ درع طروادة كان يعمل بها على المستوى المركزي 100 ضابط من مكتب التحقيقات الفيدرالي و80 من أمهر المترجمين وخبراء اللغات، وكان مقر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي في ساندييجو بالولايات المتحدة هو "غرفة المتابعة للعملية" وتنسيق التعاون مع الدول الأخرى وأجهزتها الأمنية، كما تم التعاون في تنفيذ العملية مع شرطة الاتحاد الأوروبي "اليوروبول" ومكتب مكافحة الجريمة والمخدرات الاسترالي.

وقال بيان "إف بي آي"، إنه قد تم تأسيس خدمة تشفير الاتصالات التليفونية وتأمين الاتصالات الهاتفية بمسمى ANØM وهي الشركة التي تتبع في حقيقة أمرها "إف بي آي" سرا، وهو ما أغرى شبكات الجريمة المنظمة في الولايات المتحدة وعدد من دول العالم على الاشتراك في خدمات تشفير الاتصالات لتلك الشركة.

وألمح البيان إلى أنه من بين شبكات الإجرام المنظم التي أوقعت بها العملية شبكات للإتجار في المخدرات، وكشف عن أن المدعي العام الأمريكي كان قد أصدر قرار اتهام لشركة كانت تعمل في مجال تشفير الاتصالات الهاتفية في العام 2018 اسمها Phantom Secure وتم اعتقال مسؤوليها بتهمة تسهيل عمليات إجرامية عبر مقرها في جنوب واشنطن وكان ذلك في العام 2018، وهو العام ذاته الذي بدأت فيه شركة الاتصالات التي أسسها "إف بي آي" بمسمى ANØM تنفيذ عملية "درع طروادة" سرا لاختراق شبكات اتصالات عناصر الجريمة المنظمة.

وبحسب بيان "إف بي آي" عمل ضباط استخبارات من استراليا ونيوزيلندا على إدارة الشركة تحت ستار نشاطها المعلن الذي أغرى نحو عشرة آلاف عضو في شبكات الجريمة المنظمة على طلب الحصول على خدماتها بعد أن ابتلعوا الطعم، وكان نصيب الشركة من الزبائن الاستراليين هو الأعلى وبلغ 1500 زبون اشترك فعليا في خدماتها.

وقال بيان مكتب التحقيقات الفيدرالي إنه بموجب عملية الإيقاع الكبرى بشبكات الإجرام المنظم عبر "درع طروادة"، نفذت الأجهزة الأمنية 500 مداهمة في استراليا و نيوزيلندا والولايات المتحدة، وبلدان أخرى للإيقاع بعناصر الإجرام المنظم التي كشفتهم العملية الأمنية، وبحسب البيان تم إلقاء القبض على 224 عنصرا، و مصادرة 45 مليون دولار من العملات النقدية السائلة خلال الـ 24 ساعة الماضية في استراليا وحدها، وبفضل العملية نفسها تم تتبع واختراق اتصالات 12 ألف هاتف محمول يخص شبكات الإجرام المنظم في الدول التي شاركت في تنفيذ العملية خلال الساعات القليلة الماضية، بما في ذلك ضبط خبراء اتصال كانوا يعملون لحساب تلك الشبكات الإجرامية لكشف هوية شركات الهاتف مقدمة الخدمة تحسبا لان تكون تابعة للأجهزة الأمنية.