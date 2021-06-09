 صور.. ضبط 12 شيشة وتحرير 8 محاضر عدم ارتداء كمامة في دمنهور - بوابة الشروق
الأربعاء 9 يونيو 2021 4:58 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تقدمت للحصول على لقاح كورونا أو حصلت عليه بالفعل؟

النتـائـج تصويت

صور.. ضبط 12 شيشة وتحرير 8 محاضر عدم ارتداء كمامة في دمنهور

خميس البرعى
نشر في: الأربعاء 9 يونيو 2021 - 4:30 ص | آخر تحديث: الأربعاء 9 يونيو 2021 - 4:30 ص

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور برئاسة المحاسب عادل عبد الكريم، حملة مكبرة على المحلات التجارية والمقاهي والمواصلات العامة، لمتابعة تطبيق الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وتحقيق الانضباط العام.

وأسفرت الحملة عن ضبط ١٢ شيشة تم التحفظ عليها وإعدامها، وتحرير ٦ إنذارات بيئية، وأيضا تحرير ٨ محاضر لعدم ارتداء الكمامة، و٢ محضر تلوث، ذلك تحت إشراف مدير إدارة الرقابة والمتابعة ومدير شئون البيئة والرخص والمحلات.

ويهيب رئيس المدينة أصحاب المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية ضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية، مشددا علي تكثيف الحملات بشكل يومي وعلي مدار اليوم للوقوف علي تطبيق الإجراءات الاحترازية المحددة مؤكدا عدم قبوله اي تقصير واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.

اخبار متعلقة


صور متعلقة

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك