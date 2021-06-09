الإسكان عن واقعة التوكتوك المعلق في الشروق: لن نصمت على أي مظهر عشوائي

علق الدكتور عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، على صورة تعليق جهاز مدينة الشروق توكتوك بعد تسلله للمدينة، قائلًا إنها صورة تحمل رسالة قوية حول عدم الصمت بشان أي مظهر عشوائي في المدن الجديدة، التي تعتبر وجهة حضارية للتطوير العمراني في مصر.



وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «cbc»، مساء الثلاثاء، إن المواطنين بمدينة الشروق تقدموا بشكوى نتيجة وجود التوكتوك؛ ما دفع الوزارة للتحقيق في الأمر وتشكيل فرق أمن بجهاز المدينة، حتى تم رصد التوكتوك وإلقاء القبض على سائقه.



وأكد أن الوزارة تسعى للقضاء على ظاهرة التوكتوك في كل المناطق وليس فقط المدن الجديدة، ذاكرًا أنه تم وضع خطة لوسائل نقل بديلة قبل منعه.



وأشار إلى إنشاء وحدة للنقل الذكي الجماعي في المدن الجديدة وتم تطبيقها في 10 مدن العام الماضي، مضيفًا أن التذكرة قيمتها 3 جنيهات فقط.



سبق وأمر المهندس عبداللطيف بشارة رئيس جهاز الشروق برفع توكتوك تم ضبطه في المدينة من خلال ونش على أبواب جهاز مدينة الشروق وقاموا بالتقاط الصور بجواره، لأنه المرة الأولي التي يدخل فيها توك توك منذ فترة كبيرة للمدينة.



وكان جهاز مدينة الشروق توك توك بعد تسلله (خلسة) إلى بوابات المدينة قادمًا من مدينة بدر ورصده عن طريق كاميرات أحد المواطنين الذي بنشره عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، وينجح الجهاز في اصطياد وتعليقه على بوابة مدينة الشروق.







