داعش يعلن مسؤوليته عن الهجوم على مخيم عمال بأفغانستان

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أعلن تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، اليوم الأربعاء، مسؤوليته عن الهجوم على مخيم للعمال فى إقليم بغلان بشمال أفغانستان.

وقال تنظيم داعش على منصته "ناشر نيوز" إن "جنود الخلافة" فتحوا النيران بالمدافع الرشاشة على العمال وقتلوا أكثر من 60 شخصا واستولوا على معدات وإمدادات.

لكن وزارة الداخلية حملت فى وقت سابق حركة طالبان المسؤولية عنه، وهو ما نفته الحركة.

وكتب المتحدث باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد، عبر موقع تويتر :"ندين الهجوم على أفراد عزّل، ونعتبره أمرا شنيعا".

ومن جانبها،أكدت منظمة "هالو تراست" البريطانية الأمريكية المعنية بإزالة الألغام، في بيان اليوم الأربعاء، أن ما لا يقل عن عشرة أشخاص لقوا حتفهم جراء هجوم استهدف عمال المنظمة في إقليم بغلان شمالي أفغانستان.

وأضاف البيان أن ما لا يقل عن 16 آخرين أصيبوا فى الهجوم الذى استهدف الليلة الماضية مخيما للعمال يأوي نحو 110 أشخاص.

وأوضح البيان أن "مجموعة مسلحة مجهولة" اقتحمت المعسكر وفتحت النار على من فيه.

ونددت "هالو تراست" بشدة بالهجوم الذي استهدف عمالها، وشددت على أنهم كانوا يقومون بأعمال إنسانية لإنقاذ الأرواح.

وقالت المنظمة إنها تركز حاليا على رعاية المصابين ودعم الأسر المتضررة.

ووفقا للموقع الإلكتروني لـ "هالو تراست"، لدى المنظمة 2600 عامل في أفغانستان. ويشار إلى أن أفغانستان تقود برنامج إزالة الألغام بالكامل.

وسبق أن تعرضت مشاريع المساعدات والمنظمات غير الحكومية في أفغانستان لهجمات متكررة.