رئيس مجلس الأمة الكويتي يتوجه لجنيف ممثلا للبرلمانات العربية

توجه رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم، اليوم الأربعاء، إلى جنيف في زيارة تستغرق يومين يجتمع خلالها كممثل للبرلمانات العربية مع رئيس الاتحاد البرلماني الدولي دوارتي باشيكو وعدد من مسؤولي الاتحاد.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أن اجتماع الغانم مع باشيكو يأتي كممثل للمجموعة الجيوسياسية العربية بالتنسيق مع رئيس الاتحاد البرلماني العربي صقر غباش وذلك لبحث تطورات الأوضاع بالأراضي الفلسطينية المحتلة في أعقاب اعتداءات قوات الاحتلال على القدس وغزة وباقي الأراضي الفلسطينية مؤخرا.

وكان رئيس مجلس الأمة الكويتي قد اقترح على الاجتماع البرلماني العربي الطارئ حول فلسطين والذي عقد في الـ12 من شهر مايو الماضي تشكيل وفود برلمانية عربية للتواصل مع ممثلي البرلمانات العالمية ورؤساء المجموعات الجيوسياسية في الاتحاد الدولي وذلك لخلق مزيد من الضغط من أجل فضح ممارسات الاحتلال والتأكيد على عدالة قضية الشعب الفلسطيني.