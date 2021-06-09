بنك جولدمان ساكس يستثمر في شركة بلوك دايمون لخدمات البيانات التسلسلية

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نجحت شركة بلوك دايمون التي تطور وتستضيف نقاط الكمبيوتر التي تشكل شبكات البيانات التسلسلية التي تستخدم في تأمين تداول البيانات شديدة الأهمية مثل العملات المشفرة، نجحت في جذب استثمارات جديدة بقيمة 28 مليون دولار من مستثمرين مثل جرينسبرنج أسوشيتس وبنك جولدمان ساكس جروب.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن كونستنتين ريختر الرئيس التنفيذي للشركة القول إنها تعتزم استخدام هذه الأموال لزيادة عدد العاملين لديها إلى 100 موظف والدخول في صفقات استحواذ.

وأشارت بلومبرج إلى أن بلوك دايمون حققت نموا قويا خلال العام الماضي وجذبت عملاء جدد مثل مجموعتي جيه.بي مورجان تشيس وسيتي جروب المصرفيتين العملاقتين.

وقال ريختر :"نبيع الآن 10 أمثال مبيعاتنا منذ عام وأغلبها لمؤسسات جديدة انضمت إلى المجال"، رافضا الكشف عن القيمة السوقية لشركته حاليا.

ويضخ المستثمرون أموالا في شركات العملات المشفرة مثل كوين ميتريكس وباكسوس تراست وديجيتال أسيت هولدنجز وتشيناليزس في ظل ارتفاع أسعار العملات الرقمية مثل بتكوين وإيثريوم ثم تراجعها.

في الوقت نفسه فإن الشركات الصاعدة التي توفر البنية التحتية لاستخدام تكنولوجيا البيانات التسلسلية في مجالات أخرى مثل تداول الأسهم وتحليل البيانات بدأت تجذب اهتمام المستثمرين خلال الفترة الأخيرة، بحسب بلومبرج.

وحققت بلوك دايمون أرباحا صافية خلال الربع الأول من العام الحالي قيمتها 18 مليون دولار من خلال إيرادات بلغت نحو 24 مليون دولار، بحسب ريختر.