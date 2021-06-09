ضبط شخصين بتهمة انتحال صفة رجال شرطة في البساتين

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، اليوم الأربعاء، القبض على شخصين سرقا متعلقات المواطنين بأسلوب انتحال صفة رجال شرطة بمنطقة البساتين، وأمر اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، بإحالتهما للنيابة التى تولت التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا من قسم شرطة البساتين، بأنه فى أثناء مرور قوة أمنية لتفقد الحالة الأمنية، تمكنت من ضبط شخصين تبين أنهما منتحلا صفة رجال شرطة، وبحوزتهما مبلغ مالى، سلاح أبيض، بطاقة رقم قومى باسم أحد الأشخاص)، وبصحبتهما 3 أشخاص من المجنى عليهم.

وبسؤال المجنى عليهم، أقر أحدهم بأنه حال سيره بمحل الضبط فوجئ باستيقاف المتهمين وتفتيشه عقب إيهامه بأنهما رجال شرطة من قوة وحدة مباحث القسم، واستوليا منه على المبلغ المالى المضبوط بحوزتهما، وبمناقشة باقى المجنى عليهم قررا بأنهما حال سيرهما بمحل البلاغ مستقلان مركبة "توكتوك" قيادة أحدهما، قام المتهمان باستيقافهما وتفتيشهما عقب إيهامهما بأنهما رجال الشرطة، واصطحابهما معهما بالمركبة المشار إليها بدعوى المرور بدائرة القسم.

وبمواجهة المتهمين بما جاء بأقوال المجنى عليهم أيداها، كما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بقصد الاستيلاء على متعلقات المجنى عليهم، وأقرا بأن بطاقة الرقم القومى المضبوطة بحوزتهما من متحصلات نشاطهما الإجرامى.