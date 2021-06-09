لجنة برلمانية عراقية بعد زيارة للحدود مع تركيا: الأمر خطير جدا

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كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية العراقية اليوم الأربعاء، نتائج زيارتها إلى الحدود العراقية التركية، فيما أشارت إلى أنها ستقدم توصيات إلى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن رئيس اللجنة محمد رضا آل حيدر القول :"إننا كلجنة أمن ودفاع وصلنا إلى أربيل وتوجهنا برفقة نائب رئيس لجنة الزراعة النيابية إلى دهوك وزرنا قضاء زاخو".

وقال :"لقد قصدنا أبعد نقطة ممكن الوصول إليها وهي اللواء الأول الحدودي ما بين إقليم كردستان وتركيا".

وأضاف: "شاهدنا التجاوزات التركية على نقاط داخل الحدود العراقية، وهناك اعتداءات جديدة وتطورات من حزب العمال الكردستاني بالاتجاه البيشمركة وقوات الحدود"، واصفا "الأمر بالخطير جدا".

وأكد أن هذا القاطع يحتاج إلى إسناد لوجستي وقطعات جديدة.

وتابع: "ممكن وضع خط صد للقوات العراقية مقابل القوات التركية وكذلك لردع قوات حزب العمال الكردستاني".

ودعت لجنة الأمن والدفاع النيابية مؤخرا بغداد وأربيل إلى الاتفاق على آلية لمنع التوغلات التركية.

وتشن تركيا بصورة متكررة عمليات تستهدف عناصر منظمة "حزب العمال الكردستاني" على الأراضي العراقية، رغم الرفض العراقي القاطع للخروقات المتواصلة لسيادته من قبل القوات العسكرية التركية.