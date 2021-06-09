محافظ مطروح: توفير فرص عمل دائمة ومؤقتة للشباب

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، عن تعيين 88 شابا من أبناء محافظة مطروح بعدد من الفنادق والقرى السياحية ومنشآت القطاع الخاص بالمحافظة تعييناً دائماً ومؤقتاً، وذلك من الذين تقدموا من خلال مكاتب التشغيل بمديرية القوى العاملة بمطروح.

وأوضح عاطف درويش مدير عام مديرية القوى العاملة بمطروح، أن مستشاري التوظيف بالمديرية قاموا بالمرور على عدد من الفنادق والقرى السياحية ومنشآت القطاع الخاص وحصر فرص العمل الشاغرة من العمالة الموسمية والمؤقتة خلال الموسم الصيفي بالمحافظة، أو من العمالة الدائمة بالتعاقد مع منشآت القطاع الخاص.

ونجحت في تعيين 88 من شباب المحافظة( ذكور وإناث) تعينا فعلياً مثبتاً من خلال شهادات القيد الواردة للمديرية، وذلك خلال شهري أبريل ومايو للتيسير على الشباب ومساعدتهم على إيجاد مورد رزق لهم .

ويأتي ذلك في إطار جهود محافظة مطروح لتوفير مزيد من فرص العمل للشباب والقضاء على البطالة، ضمن خطة الدولة وتكليفات القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة للمواطن المصري، وتحقيق فرص معيشية أفضل له.