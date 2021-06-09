تطلق الإسعاف صافرتها بجنون لفتح الطريق المكتظ عن آخره بالعاصمة الإندونيسية، جاكرتا، ورغم خطورة حالة المريض، فذلك لا يؤثر في جموع السائقين، إلا أن سربا من الموتوسيكلات التي يقودها متطوعون بسترتهم الحمراء والسوداء، قاموا بالانتشار وفتح الطريق أمام الإسعاف لنقل المريض للمشفى بسلام.

يقول سبستيان دوينتورو، أحد المتطوعين والذي يعمل بقطاع السكة الحديد، في حديثه لصحيفة "لوس أنجلوس تايمز"، إنه تمكن من إنقاذ طفل رضيع بين الحياة والموت، كانت الإسعاف تقله من بيته للمشفى على بعد 26 ميلا، وتستغرق ساعات في شوارع جاكرتا، ويضيف أنه يرى في كل تكدس مروري، تحدي جديد يحفزه على الاستمرار.

ويتابع سابستيان أنه وزملاؤه يتعرضون لكثير من المتاعب بين تذمر السائقين من طلبات فتح الطريق، وبين آخرين يرون أنه ليس من حق أي مواطن مدني فتح الطريق، وآخرون من الشرطة والجيش يتعالون على فتح الطريق، والذين يقول بشأنهم إنه "من الأحرى أن يكونوا قدوة للباقي في اتباع القانون".

ويضيف أن تذمر السائقين من موكب الموتوسيكلات الحارس للإسعاف، بلغ بأن يقوم أحدهم بصدم أحد الزملاء ليقذفه بدراجته البخارية على مسافة أمتار.

ويقول أندريز، أحد الشباب مالكي السيارات، إنه كلما رأي إسعاف عالقة يتمنى فتح الطريق لها، لكنه لا يستطيع؛ لضيق الشارع المزدحم.

ويضيف نوفا ودياتكامو، رئيس نادي حراسة سيارات الإسعاف الإندونيسى، أنه تأثر برؤية عربات الإسعاف كل يوم عالقة في الطرقات، فقام عام 2017 بعمل مجموعة "واتس آب"؛ للتنسيق بين هواة الموتوسيكلات للتدخل وتنظيم عمليات فتح مرورى أمام الإسعاف وتوفير أرقام للتواصل.

وفي الأسابيع التالية لتأسيس النادى التطوعى، أصبح لدى نوفا 100 متطوع، بينما بدأ سيل من طلبات الإغاثة من قبل سائقي الإسعاف تنهال على المجموعة المتطوعة.

ويقول سابستيان إنه كان من أوائل المشاركين في المبادرة لتربيته على مساعدة الآخرين من صغره، بينما يتابع زميل آخر أن وفاة والدته لتأخر الإسعاف، كان دافعا وراء مشاركته.

وبعد 3 أعوام من العمل، بلغ عدد المتطوعين في المبادرة 1000 متطوع، لهم 126 فرعا حول إندونيسيا.

ويقول سابستيان إنه من المميز أن تنخفض طلبات الاستغاثة بشكل حاد خلال جائحة كورونا؛ لأن السائقين أصبحوا يفزعون لرؤية سيارة إسعاف قد تكون حاملة للمصابين الناقلين للفيروس، رغم أنهم لم يكونوا يحترمون مرور الإسعاف ولا حياة من فيها إلا حين وجود "فزاعة" مثل كورونا.

ويضيف أن عمل الفريق اقتصر على المشاركة في نقل وفيات كورونا، الذين يتخاذل كثير من المسعفين عن نقلهم، كما تمكن سابستيان من إقناع صديقته وشقيقه بالتطوع وحراسة الإسعاف مثلما يفعل.