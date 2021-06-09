الاستخبارات العراقية: القبض على 18 متهما بقضايا إرهابية في نينوى

أعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية العراقية، القبض على 18 متهما بقضايا إرهابية في محافظة نينوى.

ذكرت خلية الإعلام الأمني، في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية، اليوم الأربعاء، أنه وفقًا لمعلومات استخباراتية، تمكنت قوات وكالة الاستخبارات من القبض على 18 إرهابيًا بمناطق متفرقة من محافظة نينوى، مطلوبين وفق مذكرات قبض قضائية صادرة بحقهم وفق أحكام المادة (4) من قانون مكافحة الإرهاب.

وأوضحت أن الإرهابيين عملوا ضمن صفوف "داعش" بما يسمى ولاية نينوى والمعسكرات وديوان الجند وقاطع بادوش وفرقة نهاوند والمعهد اللا شرعي وفرقة عين جالوت تحت كنى وأسماء مختلفة، مشيرة إلى أنهم اعترفوا بالاشتراك بعدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين قبل عمليات التحرير، وتم تدوين أقوالهم ابتدائيًا وقضائيًا واتخذت بحقهم الإجراءات القانونية اللازمة.