محافظ أسوان يستقبل مدير الأوقاف الجديد

استقبل اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، اليوم الأربعاء، الدكتور رمضان عبد السميع، مدير أوقاف أسوان الجديد.

وشدد عطية على أهمية الدور الذي تقوم به وزارة الأوقاف بقيادة فضيلة الدكتور محمد مختار جمعة، في نشر تعاليم الدين الإسلامي الوسطية والسمحة، وتحقيق السلام والتعايش السلمي بين جميع أطياف المجتمع المصري الأصيل، بجانب الدور الحيوى في المشاركة الإيجابية في القضايا المجتمعية ومواجهة التحديات القائمة ومنها مجابهة فيرس كورونا المستجد، بالإضافة إلى تنظيم العديد من الفعاليات والبرامج التدريبية وغيرها من الأنشطة التي تهدف إلى مواكبة التطور والتحديث في أداء رسالتها المنشودة على الوجه الأكمل.