أمريكا والاتحاد الأوروبي يتعهدان بإنهاء النزاعات التجارية بينهما

يعتزم قادة الاتحاد الأوروبي والرئيس الأمريكي جو بايدن، التعهد بإنهاء النزاعات التجارية بين جانبي الأطلسي خلال القمة الأمريكية الأوروبية المقرر عقدها في العاصمة البلجيكية بروكسل في الأسبوع المقبل، مع التعهد بإلغاء الرسوم المتبادلة المرتبطة بالرسوم التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على واردات الصلب والألومنيوم القادمة من الاتحاد الأوروبي.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء إلى أن هذه التعهدات وردت في مسودة البيان الختامي الذي تم إعداده قبل انطلاق القمة.

وذكرت مسودة البيان، أن الحلفاء على جانبي الأطلسي اتفقوا على تسوية الخلافات التجارية بينهما بما في ذلك النزاع بشأن الدعم الحكومي لكل من شركتي صناعة الطائرات الأمريكية بوينج والأوروبية أيرباص والمستمرة منذ حوالي عقدين من الزمن وأدى إلى تبادل الجانبان فرض رسوم عقابية بقيمة 18 مليار دولار على حركة التجارة بينهما.

وبحسب مسودة البيان اتفقت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على إيجاد حل لموضوع النزاع بينهما بشأن الدعم الحكومي غير القانوني لكل من بوينج وأيرباص قبل 11 يوليو المقبل.

وأوضحت بلومبرج، أن هذه المسودة يمكن أن تشهد تغييرات في اللحظات الأخيرة وحتى قبل صدور البيان رسميا بعد القمة المنتظرة.