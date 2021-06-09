 ارتفاع العجز التجاري لإستونيا خلال أبريل الماضي - بوابة الشروق
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ارتفاع العجز التجاري لإستونيا خلال أبريل الماضي

د ب أ
نشر في: الأربعاء 9 يونيو 2021 - 9:06 ص | آخر تحديث: الأربعاء 9 يونيو 2021 - 9:06 ص

 أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الإستوني الصادرة اليوم الأربعاء ارتفاع عجز الميزان التجاري للبلاد في شهر أبريل الماضي.

وقال مكتب الإحصاء إن العجز التجاري لإستونيا بلغ 78 مليون يورو في نيسان/أبريل الماضي، مقابل 8ر67 مليون يورو في نفس الشهر من العام الماضي، و152 مليون يورو في آذار/مارس الماضي.

وزادت صادرات إستونيا في شهر نيسان/أبريل الماضي بنسبة 54% سنويا، بعد زيادة بنسبة 19% في آذار/مارس السابق عليه. كما زادت الواردات بنسبة 51% سنويا، بعد زيادة بنسبة 19% خلال نفس الفترة.

وقالت إيفلين بورا، كبيرة المحللين في مكتب الإحصاء الإستوني، إن ارتفاع أسعار المواد الخام بالإضافة إلى زيادة كمية الواردات أثرت بشدة على نمو التجارة خلال نيسان/أبريل الماضي.


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