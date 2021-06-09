ارتفاع العجز التجاري لإستونيا خلال أبريل الماضي

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الإستوني الصادرة اليوم الأربعاء ارتفاع عجز الميزان التجاري للبلاد في شهر أبريل الماضي.

وقال مكتب الإحصاء إن العجز التجاري لإستونيا بلغ 78 مليون يورو في نيسان/أبريل الماضي، مقابل 8ر67 مليون يورو في نفس الشهر من العام الماضي، و152 مليون يورو في آذار/مارس الماضي.

وزادت صادرات إستونيا في شهر نيسان/أبريل الماضي بنسبة 54% سنويا، بعد زيادة بنسبة 19% في آذار/مارس السابق عليه. كما زادت الواردات بنسبة 51% سنويا، بعد زيادة بنسبة 19% خلال نفس الفترة.

وقالت إيفلين بورا، كبيرة المحللين في مكتب الإحصاء الإستوني، إن ارتفاع أسعار المواد الخام بالإضافة إلى زيادة كمية الواردات أثرت بشدة على نمو التجارة خلال نيسان/أبريل الماضي.