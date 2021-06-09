الصحة العالمية تؤكد ضرورة أخذ جرعتي لقاح كورونا من نفس اللقاح

قال الدكتور عبدالناصر أبوبكر رئيس فريق إدارة مخاطر العدوى بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، إن المنظمة توصي بضرورة أخذ جرعتي لقاح فيروس كورونا المستجد من نفس اللقاح، فإذا لم يتوفر اللقاح الذي أخذ منه الجرعة الأولى عند موعد تلقي الجرعة الثانية، فمن الأفضل الانتظار لحين توفر نفس اللقاح، بدلا من أخذ الجرعة الثانية من لقاح مختلف.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بشرق المتوسط ظهر اليوم، للحديث حول آخر الممستجدات حول فيروس كورونا المستجد في الإقليم.

وأكد عبدالناصر أن منظمة الصحة العالمية وافقت حتى الآن علي حوالي 7 لقاحات، بعض هذه اللقاحات تم توفيرها في الاقليم، وجميع اللقاحات آمنة تماما، لافتا إلى المنظمة لا تلزم الدول بالاعتراف بهذه اللقاحات، ولكن المنظمة جهة دولية لا تعطي الموافقة لأي لقاح دون التأكد من مأمونيته.