مقتل 10 على الأقل في هجوم استهدف معسكرا لخبراء إزالة ألغام شمالي أفغانستان

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أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية اليوم الأربعاء أن ما لا يقل عن عشرة أشخاص لقوا حتفهم في هجوم استهدف خبراء إزالة ألغام في إقليم بغلان شمالي البلاد.

وأضاف البيان أن ما لا يقل عن 14 آخرين أصيبوا في الهجوم الذي استهدف معسكرا للخبراء الليلة الماضية بمنطقة بغلان مرزاكي بالإقليم.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن، إلا أن وزارة الداخلية حملت حركة طالبان المسؤولية عن الهجوم الذي نفت الحركة تورطها فيه.

وكتب المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد، على تويتر، :"ندين الهجوم على أفراد عزّل، ونعتبره أمرا شنيعا".

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن معسكر إزالة الألغام الذي تعرض للهجوم تديره منظمة "هالو ترست" الدولية المعنية بإزالة الألغام.

وأضاف مجاهد أن طالبان لديها علاقات "طبيعية" مع المنظمة غير الحكومية.

ووفقا للموقع الإلكتروني للمنظمة، فإن لها 2600 من العاملين في أفغانستان.

يذكر أن مشاريع المساعدات والمنظمات غير الحكومية في أفغانستان تعرضت من قبل لهجمات متكررة .