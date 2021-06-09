 بايدن: لا فرصة لعودة الاقتصاد دون التغلب على جائحة كورونا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بايدن: لا فرصة لعودة الاقتصاد دون التغلب على جائحة كورونا

د ب أ
نشر في: الأربعاء 9 يونيو 2021 - 7:04 ص | آخر تحديث: الأربعاء 9 يونيو 2021 - 7:05 ص

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء، إنه لا فرصة لعودة الاقتصاد، دون التغلب على جائحة كورونا.

وأوضح بايدن في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "قلنا منذ البداية، لا توجد فرصة لعودة اقتصادنا ما لم نتغلب على الجائحة والآن، بعد أكثر من عام من الظلام، نحن بصدد الظهور في النور".

وأضاف: "احصل على لقاحك وقم بدورك للمساعدة في إعادة بلدنا إلى المسار الصحيح".

وأفادت بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء ، الثلاثاء، بأن حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة ارتفعت بنسبة تقل عن 1ر0% خلال 24 ساعة حتى الساعة 0656 صباحا بتوقيت نيويورك، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى قرابة 4ر33 مليون حالة.

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