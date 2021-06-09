مقتل 10 على الأقل في هجوم استهدف معسكرا لخبراء إزالة الألغام شمالي أفغانستان

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أكدت منظمة "هالو تراست" البريطانية الأمريكية المعنية بإزالة الألغام، في بيان اليوم الأربعاء، أن ما لا يقل عن عشرة أشخاص لقوا حتفهم جراء هجوم استهدف عمال المنظمة في إقليم بغلان شمالي أفغانستان.

وأضاف البيان أن ما لا يقل عن 16 آخرين أصيبوا في الهجوم الذي استهدف الليلة الماضية معسكرا للعمال كان يوجد به نحو 110 أشخاص.

وأوضح البيان أن "مجموعة مسلحة مجهولة" اقتحمت المعسكر وفتحت النار على من فيه.

وقال مسؤولون محليون إن المعسكر يقع فى منطقة بغلان مركزى بالإقليم.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن، إلا أن وزارة الداخلية حمّلت حركة طالبان المسؤولية عنه، ولكن الحركة نفت تورطها فيه.

وكتب المتحدث باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد، عبر موقع تويتر :"ندين الهجوم على أفراد عزّل، ونعتبره أمرا شنيعا".

وأضاف مجاهد أن طالبان لديها علاقات "طبيعية" مع المنظمة غير الحكومية.

ونددت "هالو تراست" بشدة بالهجوم الذي استهدف عمالها، وشددت على أنهم كانوا يقومون بأعمال إنسانية لإنقاذ الأرواح.

وقالت المنظمة إنها تركز حاليا على رعاية المصابين ودعم الأسر المتضررة.

ووفقا للموقع الإلكتروني لـ"هالو تراست"، لدى المنظمة 2600 عامل في أفغانستان.

وسبق أن تعرضت مشاريع المساعدات والمنظمات غير الحكومية في أفغانستان لهجمات متكررة.