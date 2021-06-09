منظمة: متطرفون اختطفوا 51 قاصرا في موزمبيق خلال العام الماضي

ذكرت منظمة "أنقذوا الأطفال"، اليوم الأربعاء، أنه تم توثيق 51 حالة اختطاف بحق قصر في مقاطعة كابو ديلجادو المضطربة في موزمبيق، ومعظمهم من الفتيات الصغيرات، خلال العام الماضي.

وقالت المنظمة إن العدد على الأرجح ضمن تقديرات متحفظة وإن الرقم الحقيقي للحالات ربما يكون "أعلى بكثير" في المقاطعة حيث ينفذ متطرفون إسلامويون عددا متزايدا من الهجمات منذ نهاية مارس.

وأشارت المنظمة إلى أن اختطاف الأطفال في كابو ديلجادو هو "تكتيك جديد ومثير للقلق" من قبل المسلحين ويجب إطلاق سراح الرهائن على الفور.

وأضافت أن العديد من الأطفال يشهدون هجمات قاسية ثم يتم اختطافهم بمجموعات كاملة.

ويعاني سكان كابو ديلجادو الغنية بالنفط من هجمات وحشية على مدى السنوات الثلاث الماضية، لكن الجماعات الإسلاموية المتمردة وسعت بشكل كبير هجماتها منذ أواخر مارس.