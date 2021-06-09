الزراعة: نستهدف إطلاق 20 خدمة على بوابة مصر الرقمية

قال أحمد طوبال، مستشار وزير الزراعة للتحول الرقمي، إن التعاون مع وزارة الاتصالات جاري حاليًا في عدد من المشروعات؛ لتطوير كل قطاعات الزراعة باستخدام تقنيات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحقيقة»، الذي تقدمه الإعلامية آية عبدالرحمن عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء، أن الوزارة تستهدف إطلاق 20 خدمة على بوابة مصر الرقمية خلال المرحلة الأولى، لافتًا إلى إقامة مشروعات بالتعاون مع وزارة الاتصالات في إطار التطوير، خلال الفترة المقبلة.



ولفت إلى أن المشروعات تستهدف تعزيز إحساس المواطن والمزارع بالقيمة المضافة من التحول الرقمي الجاري في وزارة الزراعة، موضحًا أن إطلاق بوابة إلكترونية للوزارة من أهم المشروعات التي تظهر للنور، خلال الفترة المقبلة.



وأوضح مستشار وزير الزراعة أن البوابة تتيح التواصل مع جميع المستفيدين من القطاع بشكل سلس وسهل يوفر المعلومة ويساهم في الرد على أي مقترحات أو استفسارات، قائلًا إنها توفر عدد من الخدمات الإلكترونية للمواطنين والمزارعين أو الفئات الأخرى المتعاملة مع الوزارة.



وذكر أن التأهيل للتعامل مع التحول الرقمي أحد المشروعات الجارية بالتعاون مع وزارة الاتصالات، مضيفًا أنه يستهدف إحداث نقلة نوعية لكل المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة.



وأشار إلى إقامة مشروعين لمتابعة المحاصيل الاستراتيجية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يساهم في متابعة الرقعة المنزرعة ونوعية المزروعات واستهلاك المياه.



‏وعقد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التي يتم تنفيذها بالتعاون بين الوزارتين بهدف تطوير قطاع الزراعة واستصلاح الأراضي باستخدام أحدث تقنيات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.