الذهب يرتفع عالميا قبل اجتماع المركزي الأوروبي وبيانات أمريكية

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تحرك الذهب عالميا داخل نطاق ضيق خلال التعاملات اليوم، فيما يترقب المستثمرون مزيدا من البيانات عن التضخم الأمريكي ومؤشرات بشأن السياسة النقدية من البنك المركزي الأوروبي، فيما قدمت عائدات سندات الخزانة الأضعف بعض الدعم للمعدن الأصفر.

هذا وتحوم عائدات سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشرة أعوام قرب أقل مستوى في أكثر من شهر بينما استقر مؤشر الدولار.

وارتفع الذهب في السوق الفورية 0.1% إلى 1893.80 دولار للأونصة، وزاد الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.1% إلى 1896.60 دولار.

وغدا الخميس، يتابع المتعاملون عن كثب اجتماع البنك المركزي الأوروبي وتقرير مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لمعرفة توجه مجلس الاحتياطي الاتحادي حيال السياسة النقدية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 27.64 دولار للأونصة، ونزل البلاديوم 0.1% إلى 2803.13 دولار بينما هبط البلاتين 0.1% إلى 1160.08 دولار.