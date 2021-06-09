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ضبطت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، اليوم الأربعاء، مسجل خطر بحوزته بندقية قبل تشاجره مع آخرين بالمطرية، وأمر اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، إحالته للنيابة التى تولت التحقيق.

ودلت التحريات التي أجريت بإشراف اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة، أن المتهم مسجل خطر بحوزته سلاح نارى لاعتزامه التشاجر مع أحد الأشخاص مقيم بمنطقة سكنه.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته بندقية خرطوش، عدد من الطلقات من ذات العيار وبمواجهته اعترف بحيازته للسلاح الناري بقصد التشاجر مع أحد الأشخاص لوجود خلافات بينهما.

كما أقر بتحصله على السلاح الناري من أحد الأشخاص بالقليوبية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.