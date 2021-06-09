أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الأربعاء ارتفاع الطلب على الطاقة الكهربائية في كوريا الجنوبية بأكثر من 7% في مايو الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي وسط انتعاش الاقتصاد تدريجيا.

وأشارت بيانات نظام معلومات إحصاءات الطاقة الكهربائية في كوريا الجنوبية إلى وصول متوسط الطلب الأقصى على الكهرباء خلال الشهر الماضي إلى 388ر63 جيجاوات بزيادة نسبتها 3ر7% عن الشهر نفسه من العام الماضي.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن الطلب على الكهرباء خلال مايو الماضي يقل بنسبة 5ر0% عن الشهر نفسه من 2019 وهو ما يشير إلى أن الطلب على الكهرباء اقترب من العودة إلى مستويات ما قبل جائحة فيروس كورونا.

في الوقت نفسه سجل الطلب على الكهرباء نموا شهريا للشهر السابع على التوالي.

ويأتي الارتفاع القوي في الطلب على الكهرباء خلال الشهر الماضي في الوقت الذي يظهر الانتعاش الاقتصادي الكوري الجنوبي علامات على زيادة السرعة بفضل الانتعاش القوي في الصادرات.

وقفزت الصادرات التي تشكل نحو نصف الناتج المحلي الإجمالي للبلاد خلال الشهر الماضي بنسبة 6ر45% سنويا بفضل الطلب القوي على الرقائق وسط الانتعاش الاقتصادي العالمي بعد زيادة نسبتها 1ر41% سنويا خلال أبريل الماضي.