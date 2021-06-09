بوتين: نأخذ الحديث عن انضمام أوكرانيا للناتو على محمل الجد

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أنه يأخذ الحديث عن انضمام أوكرانيا لحلف الشمال الأطلسي "الناتو" على محمل الجد.

وصرح بوتين في تصريحات له - حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - بأنه لا يعتبر الحديث عن انضمام أوكرانيا لحلف الناتو "كلاما فارغا"، مشيرا إلى أن ما لا يقل عن نصف سكان أوكرانيا يعارضون انضمامها لـ"الناتو".

وقال إنه لا يعلم ما الذي اتفقت عليه كييف والغرب بشأن انضمام أوكرانيا لـ"الناتو"، مؤكدا أن روسيا تأخذ ذلك بعين الاعتبار.

ولفت إلى أنه إذا انضمت أوكرانيا إلى "الناتو"، فإن الوقت اللازم لوصول الصواريخ من مناطقها إلى موسكو سيتقلص إلى ما بين 7 و10 دقائق. وتساءل: "هل يعتبر ذلك خطا أحمر بالنسبة لنا؟".

وأكد أن ما لا يقل عن نصف سكان أوكرانيا يعارضون انضمام البلاد إلى "الناتو".