مستشار بالصحة العالمية يرجح الحاجة لجرعات معززة لتطعيمات كورونا لمواجهة السلالات المتحورة

رجح روبرت ستيفن أحد مستشاري منظمة الصحة العالمية، الحاجة إلى تلقي جرعات معززة لتطعيمات كورونا لضمان الحماية من فيروس كورونا (كوفيد-19)، لا سيما مع استمرار ظهور سلالات جديدة من المرض.

وقال ستيفن، في تصريح لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية، على هامش منتدى سانت بطرسبرج الاقتصادي الدولي، إنه ستظهر سلالات جديدة مما لا شك فيه بين الحين والآخر طالما أننا لا نتحكم في هذا الوباء.

وأضاف ستيفن، وهو عالم أوبئة بجامعة زيورخ الألمانية: "ورغم أن هناك أدلة قوية على أن اللقاحات المعتمدة على الحمض النووي الريبي المرسال للفيروس "آر إن إيه" (مثل تلك التي تنتجها شركتا فايزر وموديرنا الأمريكيتان) توفر حماية قوية ضد السلالات الجديدة، إلا أنه من المحتمل أن تكون هناك حاجة إلى جرعات معززة للأفراد الذين تلقوا لقاح الحمض النووي الريبي أو لقاح الناقل الفيروسي (مثل اللقاح الذي تنتجه استرازينيكا البريطانية)".

واختتم تصريحاته قائلا: "أعتقد أنه على أي حال، بالنسبة لأي نوع من اللقاحات، سنحتاج إلى مناقشة الجرعات المعززة، حيث أنه في مرحلة ما، قيل أن اللقاحات الحالية ستحمي لمدة ستة أشهر، والآن هناك بعض المناقشات حول ما إذا كانت اللقاحات توفر الحماية لمدة 12 شهرًا، ولكن عاجلا أم آجلا، ستكون هناك حاجة لجرعات معززة".