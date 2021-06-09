انطلاق المعرض الدولي لصناعة الدفاع البحري في كوريا الجنوبية بمشاركة 110 شركات

انطلق معرض دفاع بحري واسع النطاق في كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء، والذي يضم أنظمة دفاع متطورة من الشركات العالمية الكبرى.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية، أنه من المقرر أن يستمر المعرض الدولي لصناعة الدفاع البحري (MADEX) 2021 حتى السبت المقبل في مدينة بوسان الساحلية ثاني أكبر مدينة في كوريا.

ويضم الحدث هذا العام قرابة 110 شركات دفاع بحري كبرى من سبع دول مختلفة، والتي تعرض أحدث أنظمة الأسلحة للسفن وأنظمة الدفاع البحري المختلفة.

وأضافت الوكالة، أن الجيش الكوري سيعرض نموذجا مصغرا لحاملة طائرات خفيفة تسعى البلاد إلى تطويرها، كما يحضر المعرض أكثر من 70 ضابطا بحريا من 27 دولة سيشاركون في العديد من الاجتماعات والندوات.