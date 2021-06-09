لافروف: تعزيز التعاون مع الصين والهند إحدى أولويات روسيا المطلقة

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن تعزيز التعاون مع الصين والهند هو إحدى أولويات روسيا المطلقة، حيث يتم الاحتفال العام الجاري بالذكرى السنوية العشرين للمعاهدة الثنائية الكبرى.

وقال لافروف، في منتدى قراءات بريماكوف، وفقا لما أوردته قناة روسيا اليوم، اليوم الأربعاء، إنه "تم أيضا تعميق شراكة استراتيجية مميزة بشكل خاص مع الهند"، منوها بأن روسيا توسع أيضا شراكتها مع دول آسيان ودول منطقة آسيا والمحيط الهادئ الأخرى.

وكانت الصين وروسيا قد اتفقتا على تمديد معاهدة حسن الجوار والصداقة والتعاون تلقائيا لمدة خمس سنوات أخرى، وكان قد تم التوقيع عليها من قبل قيادتي الاتحاد الروسي والصين في 16 يوليو 2001، وجرى التصديق عليها في 28 فبراير 2002.

وحول احتمال فصل روسيا عن نظام "سويفت" للمدفوعات الدولية، قال لافروف، إن "المسؤولين الغربيين لم يطالبوا بفصل روسيا والصين عن سويفت، باستثناء بعض الدعوات من بعض السياسيين"، لافتا إلى أن الممثلين الرسميين البارزين للدول الغربية، وحتى ممثلي نظام "سويفت" أنفسهم، لم يطلقوا تصريحات من هذا النوع.

وصرح وزير الخارجية الروسي، في وقت سابق، بأن الحكومة والبنك المركزي والإدارات المالية الأخرى في روسيا تجهز الحلول الممكنة لتجاوز هذه المسألة في حال تم فصل روسيا عن "سويفت"، وذلك حيث كانت تقارير إعلامية قد تحدثت مؤخرا عن إمكانية فصل روسيا عن سويفت، كواحدة من أشد العقوبات الغربية التي يمكن أن تفرض ضد موسكو.

جدير بالذكر أن (سويفت) هو نظام دولي بين البنوك لتحويل المعلومات وإجراء المدفوعات، وترتبط به أكثر من 11 ألف من أكبر المؤسسات في جميع دول العالم تقريبا.