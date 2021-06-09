البرلمان الأوروبي يمنح الضوء الأخضر لاستخدام جواز السفر الصحي

منح البرلمان الأوروبي، اليوم الأربعاء، الضوء الأخضر لاستخدام جواز السفر الرقمي الخاص بفيروس كورونا، من أجل السماح للمسافرين بإثبات حالتهم الصحية، إذا تم تطعيمهم ضد الفيروس، أو التعافي منه، أو الحصول على نتيجة اختبار سلبية، وتسهيل تنقل مواطني الدول الأوروبية في فصل الصيف.

وأوردت ذلك وكالة الأنباء الإسبانية اليوم في موقعها على الإنترنت، مشيرةً إلى أن هذا القرار - الذي حصل على تأييد 546 صوتًا مقابل معارضة 93 صوتًا وامتناع 51 عن التصويت - يعد خطوة جديدة يتخذها البرلمان، ليدخل بذلك جواز السفر الصحي حيز التنفيذ في الأول من يوليو المقبل، على الرغم من أن العديد من الدول، بينها إسبانيا، كانت قد بدأت استخدامه بالفعل.