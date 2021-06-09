صبي يعثر على سيف تاريخي أثناء سيره في غابة بجنوب ألمانيا

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ذكر متحف في ولاية بافاريا بجنوب ألمانيا، أن طالبا 12 عاما، عثر على سيف تاريخي أثناء سيره في غابة.

وبعد أن حدد الخبراء السيف على أنه يعود إلى القرن السادس عشر، يتم الآن عرض الاكتشاف الثمين في متحف المدينة في بلدة نويردلينجن البافارية التاريخية.

وتم السماح للطالب الذي عثر على السيف بدخول المتحف مجانا ، وفقا لما أعلنته المدينة اليوم الثلاثاء .

وذكر المتحف أن الصبي عثر على السيف فى غابة بالقرب من قرية إديرهايم /حوالى 120 كم شمال غربي ميونخ/. ثم أبلغت أسرته مكتب الولاية للحفاظ على الآثار التاريخية.

وأوصت السلطات بإعطاء السيف الذى يزيد عمره على 400 عام للمتحف.