ترامب يشيد بنيجيريا لحظرها «تويتر»

أشاد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بنيجيريا لحظرها منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، وهي خطوة أثارت إدانة دولية.

وأثنى ترامب، الذي يخضع لحظر مدى الحياة من المنصة، على الحكومة النيجيرية لموقفها في بيان يوم الثلاثاء.

وقال ترامب: "تهانينا لدولة نيجيريا، التي حظرت تويتر للتو لأنه (تويتر) حظر رئيسها".

وقال ترامب: "على المزيد من الدول حظر تويتر وفيسبوك لعدم السماح بحرية وانفتاح التعبير "، مضيفا: "ربما كان يجب علي أن أفعل ذلك عندما كنت رئيسا".

وأعلنت نيجيريا تعليق تويتر إلى أجل غير مسمى يوم الجمعة، مشيرة إلى "الاستخدام المستمر للمنصة للأنشطة القادرة على تقويض وجود الشركات النيجيرية"، حسبما ذكر وزير الإعلام والثقافة الحاج لاي محمد.

وجاء التعليق بعد أيام من حذف تويتر تغريدة للرئيس محمدو بوهاري وتعليق الحساب لمدة 12 ساعة.