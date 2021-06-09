رئيس مدينة المنيا يتابع أعمال صيانة الكشافات وأعمدة الإنارة

تابع العميد محمد صلاح أبو كريشة، رئيس مركز ومدينة المنيا، أعمال الإنارة وصيانة الكشافات بالطرق العامة ومداخل القرى حفاظا على أرواح المواطنين.

وفي هذا السياق، شنت الوحدة المحلية بقرية تلة حملة مكثفة بعزبة بلقيس والعلو، وفي قرية نزلة حسين جرى تكثيف الحملات لصيانة جميع كشافات الطريق العام من ميدان نفرتيتي وحتى قرية زاوية سلطان، بالتعاون مع قسم الإنارة العامة بالمركز، وبحضور سيارة البرج، حيث تمكنت حملات صيانة وإصلاح كشافات وأعمدة الإنارة من صيانة ٥٠ كشافًا في القريتين.

وشدد أبو كريشة على المتابعة المستمرة للطرق، حتى يتسنى للمواطن العيش بأمان منعًا للمخاطر والحوادث، موجهًا بتغذية وتكثيف حملات الصيانة بجميع الأماكن المحرومة من الإضاءة، حفاظًا على سلامة وأمن المواطنين.

وأكد ضرورة المتابعة المستمرة بكافة الشوارع الفرعية والرئيسية؛ لرصد أي عطل بأعمدة الإنارة وعمل الصيانة اللازمة لها، مضيفًا أن ذلك يأتي ذلك في ضوء توجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بالاهتمام والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، والعمل على إنارة شوارع وأحياء المدن وقرى المركز.