قالت وزارة الصحة التونسية إن «البلاد تشهد موجة رابعة من انتشار فيروس كورونا»، متوقعة أن تبلغ ذروتها بحلول شهر أغسطس المقبل، وذلك حسبما أوردته فضائية «BBC عربي»، في خبر عاجل لها، مساء الأربعاء.

وأعلنت وزارة الصحة التونسية تسجيل 47 حالة وفاة جديدة جراء الوباء بتاريخ السادس من الشهر الحالي؛ ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات في تونس منذ ظهور الوباء، إلى 13 ألفًا و27 وفاة.

وبلغ عدد المصابين بالوباء منذ الكشف عنه للمرة الأولى نحو 356 ألفًا و750 إصابة. أما عدد المتعافين فهو في حدود 312 ألفًا و979 متعافياً، وهو ما يجعل نسبة الشفاء من الوباء لا تقل عن 87.7%.