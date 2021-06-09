كرايتشيكوفا تقصي جوف وتتأهل لنصف نهائي رولان جاروس

تأهلت التشيكية باربورا كرايتشيكوفا المصنفة 33 عالمياً للمرة الأولى إلى الدور نصف النهائي لاحدى بطولات جراند سلام في كرة المضرب، بعد فوزها على المراهقة الأمريكية كوكو جوف المصنفة 25 بنتيجة 7-6 (8-6) و6-3 في بطولة رولان جاروس الفرنسية الأربعاء.

وحققت كرايتشيكوفا أفضل نتيجة لها حتى الآن في "جراند سلام" بعدما لم يسبق لها أن تخطت الدور الثاني الذي شاركت فيه مرتين في أستراليا عامي 2020 و2021.

واحتاجت التشيكية إلى ساعة وربع الساعة لإنهاء المجموعة الأولى 7-6 (8-6) حيث احتاجت إلى إنقاذ خمس كرات ضدها، قبل أن تتقدّم في الثانية 5-صفر، حيث نجحت في كسر ارسال منافستها الامريكية مرات متتالية.

وعلى الرغم من تقدمها في الشوط الفاصل لحسم المباراة 40-صفر، إلا أنها خسرت هذه الأفضلية أمام ابنة الـ 17 عاماً التي ردت بالفوز بجميع النقاط وبالشوط 5-2.

وحصلت كرايتشيكوفا (25 عاماً) الفائزة بلقب الزوجي على الملاعب الترابية الفرنسية في عام 2018، على فرصة خامسة لحسم للقاء لصالحها على إرسال منافستها لكنها فشلت في ترجمتها لصالحها، لترد جوف بقوة وتحسم الشوط لصالحها 5-3.

ورغم خسارتها ثلاثة أشواط متتالية، حافظت كرايتشيكوفا على رباطة جأشها وبرودة أعصابها حيث نجحت في استغلال إرسالها وقوة ضرباتها لتتقدم 40-صفر وتحسم المجموعة لصالحها ومن ثم المباراة.

وضربت كرايتشيكوفا موعدا في نصف النهائي مع الفائزة من مباراة اليونانية ماريا ساكاري المصنفة 18 والبولندية إيجا شفيونتيك حاملة اللقب.

وللمفارقة كادت كرايتشيكوفا تنهي مسيرتها في باريس في الدور السابق بعدما عبّرت في مكتب المعالج الفيزيائي عن شعورها بعدم ارادتها باللعب أمام أمريكية أخرى هي سلون ستيفنز وصيفة البطولة الفرنسية 2018.

إلاّ أنها قررت أن تخرج إلى الملعب لتفوز بنتيجة 6-2 و6-صفر محققة رقماً قياسيا من 9 انتصارات متتالية في البطولة عقب وصولها إلى باريس على وقع تتويجها بلقب دورة ستراسبورج.

واعترفت كرايتشيكوفا مع نهاية المباراة انها شعرت بتوتر كبير في يوم الفوز على ستيفنز وانها انهارت بالبكاء على ملعب "سوزان لنجلن".

في المقابل، باتت غوف في سن الـ 17 عامًا و86 يومًا أصغر لاعبة تبلغ ربع نهائي جراند سلام منذ التشيكية نيكول فايديسوفا في فرنسا ايضًا عام 2006 عن 17 عامًا و44 يومًا، وأصغر أمريكية في هذا الدور في باريس منذ جنيفر كابرياتي عام 1993.

ومنذ مشاركتها "العاصفة" في سن الـ 15 عاماً في بطولة في بطولة ويمبلدون عام 2019، لم تتمكن جوف من ترجمة مشاركاتها إلى نجاحات باهرة.

وتأهلت الأمريكية الى ربع النهائي في باريس من دون ان تخسر أي مجموعة على الملاعب الترابية الفرنسية قبل مباراتها أمام كرايتشيكوفا، فيما استفادت من الدور الثالث من انسحاب مواطنتها جينيفر برادي المصنفة 14 عالمياً ووصيفة بطلة استراليا 2021، بسبب الاصابة.

وصعدت جوف من المركز 938 عالمياً في 2 يوليو 2018 إلى المركز 25 في رولان جاروس العام الحالي، لكن سجلها لا يتضمن سوى لقبين في لينز النمساوية 2019 وبارما الإيطالية (2021).