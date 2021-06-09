رئيس مدينة برج العرب: تنفيذ مشروعات حياة كريمة في 58 قرية ونجعا

قال علاء يوسف رئيس مركز ومدينة برج العرب، إن العمل يجري على قدم وساق لتنفيذ المشروعات التني تندرج في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي تتم في 58 قرية ونجعًا، مؤكدًا إجراء جولات تفقدية لمتابعة سير العمل ونسب الإنجاز على مدار الوقت.

وفي تصريحات لنشرة السادسة، على القناة الأولى، اليوم الأربعاء، تحدث «يوسف»، عن أحد المشروعات الجاري تنفيذها في الوقت الراهن، وهو إنشاء مدرسة جديدة تتبع هيئة الأبنية التعليمية، تضم 11 فصلًا من مرحلة «الكي جي» وصولًا إلى المرحلة الإعدادية، موضحًا أن المدارس التي يتم إنشاؤها ضمن هذه المبادرة تكون بمواصفات متميزة.

وأضاف أن المدرسة سيُحاط بها سور من كامل محيطها، مع إنشاء بوابتين لتنظيم عملية الدخول والخروج، فضلًا عن غرف أمن وغرف للمدرسين، ومعامل الحاسب الآلي والعلوم.

وأشار «يوسف»، إلى أن محيط هذه المدرسة سيكون حيويًّا بشكل كبير، لافتًا إلى أن سيتم إنشاء ملعب ثلاثي يضم ثلاث لعبات، دون أن يوضح موعد الإنشاء أو ماهية اللعبات.

ومبادرة حياة كريمة أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في ٢ يناير ٢٠١٩؛ لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا على مستوى الدولة، والارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجًا وبخاصة في القرى.

وتتضمن المبادرة، شقًّا للرعاية الصحية وتقديم الخدمات الطبية والعمليات الجراحية، وصرف أجهزة تعويضية، فضلًا عن تنمية القرى الأكثر احتياجًا وفقًا لخريطة الفقر، وتوفير فرص عمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، وتجهيز الفتيات اليتيمات للزواج.