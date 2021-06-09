ارتفعت البورصة في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، معوضة بعض خسائر جلسة أمس الثلاثاء، وصعد المؤشر الرئيسي إي جي إكس 30 بنسبة 0.8% ووصل إلى مستوى 10042 نقطة.



وكان المؤشر الرئيسي قد هبط في جلسة الثلاثاء، أسفل مستوى دعمه الرئيسي عند 10100 نقطة الذي أخذ موضعه منذ عام. وأغلق الجلسة عند أقل مستوياتها (9963 نقطة) متراجعًا بنسبة 1.4% ومسجلاً أحجام تداول أعلى من المتوسط.



نتج هذا الأداء في المقام الأول عن موجة البيع العنيفة والأداء السلبي التي تعرض لها الأسهم ذات الوزن النسبي الأكبر بين مكونات المؤشر، "ونخص بالذكر سهمي التجاري الدولي وفوري" وفقا لتقرير بنك الاستثمار فاروس اليومي.



وأضاف أنه "من الممكن أن يتعرض المؤشر لمزيد من الضغوط البيعية في حالة استمرار التداول أسفل مستوى 10140 نقطة، يقف مستوى الدعم القادم عند 9800 نقطة، ويليه مستوى 9500 نقطة".