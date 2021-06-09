رئيس القابضة للمطارات: الطيران المدني نال نصيب الأسد من الطفرة التنموية

قال محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، إن الطيران المدني كان له نصيب الأسد من الطفرة التنموية التي حدثت في منظومة المطارات على مستوى الجمهورية.



وأضاف في تصريحات لنشرة التاسعة على القناة الأولى، اليوم الأربعاء، إن العامين الماضيين شهدا افتتاح أربعة مطارات، هي سفنكس بمطنقة غرب القاهرة، وبرنيس في جنوب مصر الشرقي، والمليز بوسط سيناء، فضلًا عن مطار العاصمة الإدارية الجديدة.



ووصف محروس، هذه المطارات بأنها واعدة، مشددًا على أن المسافرين سيلمسون هذه الطفرة من أعمال التطوير مع ارتدياد المطارات.



وفيما يشهد مطار القاهرة، الكثير من أعمال التطوير في الوقت الراهن، تحدث مصطفى الحنفي عن أعمال تطوير سيور الحقائب باعتباره مديرًا للمشروع، قائلًا إنه يتم العمل على رفع كفاءة السيور وزيادة طاقتها الاستيعابية من 4800 شنطة إلى 12 ألف شنطة في الساعة.



وأشار إلى أنه يتم العمل على تطوير المنظومة الأمنية ورفع كفائتها لمواكبة أحدث الأنظمة على مستوى العالم، وهي معتمدة من منظمتي الطيران المدني الأوروبي والأمريكي.



وشهد قطاع الطيران المدني خلال السنوات السبع الأخيرة في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي للبلاد، طفرة كبيرة، بين افتتاح مطارات جديدة، وتحديث منظومة المطارات القائمة، فضلًا عن استضافة العديد من الفعاليات الدولية والإقليمية المهمة بمجال الطيران المدني.