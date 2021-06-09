نهضة بركان يتعادل مع يوسفية برشيد بالدوري المغربي

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خيم التعادل 1 / 1 على لقاء نهضة بركان مع ضيفه يوسفية برشيد اليوم الأربعاء في مباراة مؤجلة من المرحلة الحادية والعشرين لبطولة دوري المحترفين المغربي.

ورفع بركان رصيده إلى 27 نقطة في المركز التاسع، ومازال يمتلك مباراة مؤجلة، فيما ارتفع رصيد يوسفية برشيد إلى 20 نقطة في المركز الخامس عشر (قبل الأخير).

وبادر يوسفية برشيد بالتسجيل عن طريق لاعبه عبدالصمد نياني في الدقيقة 18، قبل أن يضطر للعب بعشرة لاعبين بدءا من الدقيقة 55 عقب طرد الأوغندي باتريك كادو.

واستغل نهضة بركان النقص العددي في صفوف منافسه، بعدما سجل العربي الناجي هدف التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 61.

وتساوت الكفة بين الفريقين قبل نهاية المباراة، بعدما لعب بركان بعشرة لاعبين إثر طرد لاعبه البوركيني جبريل شيخ أوتارا في الدقيقة 90.